觀旅局向里長們說明銅雕與石雕的差異。（陳淑娥攝）

台中市大安媽祖文化園區有基座無媽祖已長達4年，之前傳出媽祖雕像將由石雕改為銅雕，引起甲安埔多位里長連署反對，由於至今仍意見分歧。台中市府15日前往大甲鎮瀾宮請示媽祖，5輪擲筊後最後確定由石雕（青斗石）材質建造。

台中市副市長黃國榮、秘書長黃崇典以及觀旅局長韓育淇上午赴大甲鎮瀾宮，包括甲安埔多位里長一同前往，在副董鄭銘坤及眾董監事的陪同下，由韓育淇擲筊請示媽祖，在第5輪時，大甲媽決定由石雕材質建造。

觀旅局說明，媽祖銅雕高度約48公尺，重量約360公噸，每次維護費用約需100萬元；石雕高度為25公尺，重量約1200公噸，每次維護經費較低；兩種材質建造時間均需2年。

台中市副市長黃國榮指出，原規劃是以花崗岩材質製作大安港媽祖文化園區媽祖雕像，惟衡量斷層帶納入之安全載重規定，原石雕高度及比例必須調整，因此將銅像納入考量，現有善心企業欲捐贈雕像。

媽祖聯誼會會長鄭銘坤表示，由於捐獻者喜歡銅雕，但地方擔心銅雕易受海風侵蝕起銅綠，擔心後續維修問題，屬意石雕，所以市府用盡腦力，最後由媽祖定奪，雖然過程中也猶豫不定，但還是替所有百姓決定採用石雕。

大安媽祖文化園區二期工程可謂一波三折，由於無法編列公務預算興建，台灣媽祖聯誼會募款有相當困難，促參也乏人問津，澎湖大倉媽祖捐贈最後也喊卡，導致大安媽祖文化園區苦等4年多，目前有民間願意捐贈，但卻又卡在媽祖雕像材質擺不攏窘境。

多位里長8月曾連署反對大安媽祖文化園區雕像從石雕改為銅雕，認為園區位於海邊，海風含有鹽分易導致銅雕鏽斑及銅綠，有損媽祖神聖形象，且維護成本極高，且結構不敵強勁海風侵蝕，未經10年即有安全疑慮，除非市府能與包商及捐贈廠商立下法律見證之切結書，保證銅雕媽祖20年無安全疑慮，並負責雕像20年的結構及外觀養護經費。