張先生是糖尿病的患者，近期感到肛門很不舒服，有悶悶脹脹的感覺，忍了幾天後，竟變得又腫又痛，連椅子都坐不住，趕緊到醫院大腸直腸外科檢查，發現是「肛門瘻管膿瘍」，經新式肛門廔管內視鏡微創手術後，目前已恢復正常生活，並定期門診追蹤。

長安醫院醫師王愷晟說，肛門膿瘍與廔管經常是因肛門腺體受到細菌感染所造成，起初有化膿狀況，若進一步侵蝕肛門的肌肉和皮膚，形成一條管路，即為肛門廔管。有瘻管的病人往往會經歷反覆性的肛門疼痛丶肛門流出黃色或粉紅色的膿。男性發生率較高，另久坐、便秘、熬夜、抽煙丶高血糖都是危險因子。

醫師王愷晟表示，肛門廔管如果透過手術根除，就可以免除反覆發作丶或是惡化成複雜性瘻管的風險。現今透過內視鏡影像輔助的技術，可更明確看到瘻管的內口，達到精確的切割，進而減少括約肌的損害，另低疼痛丶出血量少丶復原快等優點。

醫師王愷晟提醒，肛門瘻管有時不只是肛門疾病，可能是發炎性腸炎、直腸癌等的併發症，如果民眾有相關的情形千萬不要輕忽大意、或忌諱就醫，找大腸直腸專科醫師檢查才能真的安心。