日前屏東發生思覺失調男攻擊超商女店員挖眼事件，讓思覺失調犯監護的修法爭議再次浮上檯面，法界及衛福部等都有不同的意見，中華民國法官協會15日發出聲明表示，「補社會安全破網、沒有人可以脫隊」，呼籲各機關同心合作在兼顧人權的前提下完成修法。

法協表示，立法院即將審查刑法、刑事訴訟法等精障者犯罪相關處遇措施之條文，希望能夠在兼顧人權的前提下，讓既有的社會安全網能夠更為緊密，使精障者能夠得到必要的治療，也讓社會歸於安定，本會基於維護人權、實現正義的理念，謹給予高度之肯定。

法協也呼籲，應在現有法制之下，構築更緊密的社會安全網，不宜輕言打掉重練，造成更多法制危機；應本於功能最適之觀點，妥適分配各機關的職責，以達事半功倍之效，且犯罪之精障者在偵查、審判階段的處遇，乃是社會安全網最重要的一環，應該綜合各國法制，謀其周延有效。

法協認為，精障者犯罪之防治，牽涉到法院、檢察官、醫療體系等各個領域，沒有人可以置身事外，也沒有人可以推諉卸責，在事權之分配上，更應秉持專業優先、功能最適之原則進行。例如正當法律程序之確保，乃是法院的責任；收治精障者並給予專業治療與評估，則是醫療體系的工作；基於公益代表人之角色，注意人權及負責刑事案件之執行，則是檢察官的職責所在。

法協指出，法院應堅守正當法律程序，居於中立第三者角色，不宜球員兼裁判，負責指揮執行精障患者之治療，這是普世觀念。故本會特此呼籲，精障者犯罪之處遇，應本於專業優先、功能最適原則進行分工，並建構高度合作之工作模式，以收事半功倍、群策群力之效。