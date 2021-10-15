大陸股市15日低開。上證指數開市報3551點，跌6點，跌幅為0.18％，深成指開市報14294點，跌47點，跌幅為0.33％。

滬深300指數開市報4896點，跌17點，跌幅為0.35％，創業板指數開市報3198點，跌16點，跌幅為0.52％。

各類股普遍下跌，有色金屬跌近1％，金融、石油、房產股偏軟，次新股靠穩。

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