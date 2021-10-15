滬指開盤跌6點 深成指跌47點 10:262021/10/15 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市15日低開。上證指數開市報3551點，跌6點，跌幅為0.18％，深成指開市報14294點，跌47點，跌幅為0.33％。 滬深300指數開市報4896點，跌17點，跌幅為0.35％，創業板指數開市報3198點，跌16點，跌幅為0.52％。 各類股普遍下跌，有色金屬跌近1％，金融、石油、房產股偏軟，次新股靠穩。 熱門股－第一銅 跌深反彈量不足 跳樓大拍賣 12檔法人狂抄底 #開市 #跌幅 #深成指 #滬指 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權王台積電領漲 台股早盤大漲逾200點 09:402021/10/15 財經 巨生醫19日登興櫃 每股35元 04:102021/10/15 證券．權證 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 08:052021/10/15 財經 《金融》9月來中港台比拚 陸股勝、台股跌近1成 09:452021/10/15 財經 台積電法說唱旺開盤大漲19元 領軍台股狂飆270點 09:092021/10/15 財經 城中城媲美殭屍場景 社工訪視遇鬼 老人半夜搥牆為趕走「她」 00:032021/10/15 社會 屏東萬丹泥火山噴發 民眾搶看 04:102021/10/15 焦點要聞 大立光、聯發科雙破底 04:102021/10/15 證券．權證 綠委吐槽 好食券竟能買情趣用品 04:102021/10/15 生活新聞 美軍測試新炸彈 劍指北韓伊朗核設施 04:102021/10/15 國際大事 外資期現貨 同步作多 04:102021/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 買房小心踩雷！凶宅都靠「這招」洗白 律師曝暗黑真相 - 財經 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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