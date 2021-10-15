晶圓代工台積電（2330）15日再度扮演台股救世主，早盤大漲最高來到594元，個股重回所有均線之上，帶領台股大漲300餘點，指數重回16690點以上，盤中強勢股有8吋晶圓代工廠聯電（2303）、世界（5347）連帶大漲5％以上，IP股創意（3443）、智原（3035）、世芯-KY（3661）、力旺（3529），ABF載板景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037），第三代半導體漢磊（3037）等，設備廠家登（3680）亦有不錯表現。

外資認為台積電第四季財測優於預期，第四季毛利率預測也讓市場感到驚喜，花旗環球維持先前給予台積電930元買進目標價。

至於貨櫃航運長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）股價未一同與台股慶賀，仍為台股偏弱勢的族群。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台積電大漲穩住台股，台股及台積電的下方年線有守，台股由強勢股帶領下，將逐步消化上檔的套牢賣壓。