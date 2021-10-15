全案於警詢後，將葉姓主嫌等17人，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦中。（民眾提供）

全案於警詢後，將葉姓主嫌等17人，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦中。（民眾提供）

假冒檢警人員老手法 專門行騙退休人員

以20歲葉姓男子為首的詐騙集團，以假冒假檢警人員手法，使用電話對被害人佯稱涉及刑事案件，再派遣車手向被害人收取財物；警方調查遭該集團詐騙取款被害民眾達13人，被害總金額超過5000萬元；全案於警方偵訊後，將葉姓主嫌等17人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，中市李姓被害婦人於今年6月間，遭詐欺集團以「假冒假檢警人員」手法，使用電話對被害人佯稱涉及刑事案件，將對其名下財產進行監管詐騙話術，再派遣車手向被害人收取財物，前後數次遭詐取損失新台幣及人民幣達1000萬元，後由家人提醒始驚覺遭詐騙而訴請警方偵辦。

經專案小組調閱相關監視器影像確認車手身分後，即鎖定集團車手及幹部實施跟監蒐證，分別於今年7月26日、8月17日、9月14日持台中地方檢察署搜索票、拘票，針對該集團涉案車手、車手頭及集團幹部等犯嫌執行3波搜索、拘提行動，共查獲葉姓男子等17人，並查扣犯罪所得新台幣9萬餘元、行動電話、金融帳戶、金融卡等贓證物。

警方表示，另清查出國內遭該集團詐騙取款被害民眾達13人，被害總金額超過5000萬元，全案於警詢後，將葉姓主嫌等17人，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦中。

警方呼籲是類「假冒檢警人員」手法詐欺案之被害人多為年長者，請民眾多關心並提醒家中長輩，若有接獲自稱檢察官、警察等政府公務人員來電，保持冷靜切莫驚慌，立即利用警政署之165反詐欺諮詢專線查證。

警方強調，近來發現該類詐欺案手法，逐漸演變成在電話中說服被害民眾至金融機構辦理「約定轉帳」功能，約定轉帳之「銀行帳號」為詐欺集團所指定，再由詐欺集團利用網路轉帳將被害民眾存款轉走，請民眾務必留意警惕。任何有詐騙疑慮時，都請撥打警政署165反詐騙諮詢專線查詢。