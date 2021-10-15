振興五倍券10月8日正式開放使用！不少網友早已開始規劃怎麼花，認真研究如何將手上的五倍券放到最大。今年中央著重在推動數位綁定，許多銀行、電子支付業者都提供優於實體券的額外回饋，加上各縣市紛紛共襄盛舉，推出振興經濟的額外加碼活動，像是「以券換券」或者是「抽獎送豪宅」的活動，成功在網路上創造出高聲量，活動還沒開跑就有不少討論。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，六都五倍券數位綁定、加碼活動討論聲量中，誰是這次網路聲量的人氣王，在網友熱議的各種加碼活動當中，如何將數位綁定優惠、縣市加碼、店家優惠串聯出最高的加成倍數，將是讓手上五倍券放到最大的最佳解！

台中市｜加碼活動網路聲量：21733筆

不同於其他縣市多為以券換券的形式，台中市政府延續往年好評不斷的台中購物節，今年第3屆結合振興券加碼，再度引爆討論熱潮。

從國慶10月10日起至12月9日，只要前往設籍台中的店家消費，不限任何類型，消費登錄累計滿500元可獲得1次抽獎機會；在購物節合作店家消費，消費金額再加碼以3倍計算。連續61天、天天抽出1000組現金5000元獎項，週週再抽10組10萬元現金，每月還會抽出1組百萬現金，以及各式不同的驚喜加碼抽。最引人注目的是壓軸大獎比照去年，由麗寶建設提供附車位的千萬「好」宅，讓你一秒成為人生勝利組不是夢！

此次中央力推數位五倍券，與台中市政府多年來力推的行動支付政策不謀而合，對於精打細算的民眾來說，有望透過數位綁定獲得銀行業者提供的第一重回饋，消費時再享店家優惠加成，最後登錄發票抽台中振興加碼超過3億元的獎項，達到最高期望值，成為五倍券加碼討論度最高的六都縣市。

高雄市｜加碼活動網路聲量：15262筆

主打對接、消費、領券都能無縫接軌，高雄市政附推出「高雄開就賺」活動，與LINE Pay Money、台灣 Pay、PChome Pi錢包、一卡通以及國泰世華、台新、新光等多家銀行合作，綁定上述合作業者數位五倍券的民眾，可以直接在頁面中加入「高雄開就賺」活動，系統將自動累積消費金額，只要在高雄消費金額滿5000元，且旅宿、餐飲累計超過2500元，就可獲得加碼1000元的高雄券，等同5倍變6倍！

除了加碼高雄券，上網登錄消費滿額發票，還可天天抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車與五星級觀光套房、月月抽特斯拉汽車等大獎。

台北市｜加碼活動網路聲量：15077筆

台北市振興加碼推出各種「台北熊好券」，包括1000元的住宿券（5.5萬名）、500元的饗購券（90萬名）、500元的藝文券（4萬名）、500元的運動券（4萬名），以及500元的市集券（10萬名）。

不限台北市民，全台民眾只要下載台北通（Taipei Pass）App，並且有在9月22日至10月14日期間登記，就有機會抽中上述的加碼券，幸運全中獎可獲得總價值3000元的票券。使用範圍涵蓋全台北市對應類型的的店家，只要掃瞄店家提供的QR code即可消費使用。

桃園市｜加碼活動網路聲量：11480筆

採「以券換券」與「數位加碼」並行，「桃園好市乘雙券」的部分全台民眾都可以登記抽籤，包括200元五倍券換400元好市乘雙券（10萬名）、500元五倍券換1000元好市乘雙券（10萬名）、1000元五倍券換2000元好市乘雙券（3萬名）、5000元五倍券換1萬2000元好市乘雙券（1000名），好市乘雙券僅能在桃園市內消費使用。

此外，針對數位加碼的部分，桃園市政府與悠遊卡、一卡通及第一銀行合作，透過市民卡抽獎，中獎者只要用完5000元的五倍券額度，系統便會自動加碼1000元，等於5倍變6倍。

新北市｜加碼活動網路聲量：10100筆

採用「以券換券」的方式，新北市共推出31萬份「新北加倍券」，包括500元五倍券換1000元加倍券（20萬名）、1000元五倍券換2000元加倍券（10萬名）、5000元五倍券換1萬元加倍券（1萬名），全台民眾都可以在10月20日至10月31日期間登錄，中獎後可選擇換購、兌換加倍券地點。「新北加倍券」使用範圍包括新北市內，不管是夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業等都可以使用。

台南市｜加碼活動網路聲量：7567筆

結合府城購物節，消費滿百元就可以登錄發票抽各項好禮，包括電視iPhone 、Switch、Dyson吸塵器等，最大獎是市價830萬元的3房新屋可抽。

另外配合購物節，加碼發送「台南好康券」，只要在9月6日至明年2月6日期間，於台南市政府合作的旅宿業者每住1晚，每人可免費領取1張，提供食、宿、遊、購、行超過百種優惠，總計高達3000元的優惠折扣。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年9月12日至2021年10月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『五倍券數位綁定、加碼活動』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。