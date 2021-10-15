民眾黨立委高虹安發現，一間「關貿網路股份有限公司」竟單獨承包口罩、疫苗、振興券、藝FUN券、簡訊實聯制等多項政府標案，且都是在案子過了3個月甚至半年後，才能在政府採購網上看到「決標」資訊，其承包案就拿走6.6億多元政府預算，而衛福部部長陳時中備詢時卻只回：「因為我信任他」讓她相當傻眼，諷刺陳乾脆把《政府採購法》修法，只要陳信任誰誰就得標。

高虹安14日在政論節目《關鍵時刻》表示，她最近質詢特別關注疫情期間民眾所使用的資訊平台，因為大家過去都想說，資訊平台應該花不了多少錢，然而她卻發現109年到110年，關貿網路股份有限公司光是透過口罩、疫苗、振興券、藝FUN券、簡訊實聯制這些預算，總共標到了6.6億多的錢，所以政府8400億的特別預算裡，就有至少6.6億多的預算，是來自關貿網路股份有限公司所承接的這些平台標案。

高虹安指出，大家可能會想說關貿網路股份有限公司可能真的很厲害，但是並沒有，她去看政府採購網發現很多案子都是「先斬後奏」，先透過「限制性招標」給這家公司做，也就是全台灣就只有這一家公司被邀請來議價，而且議價完之後先給該公司做，做了3個月、半年後才去補決標的資訊，也就是傳說中的「先上車後補票」。

高虹安強調，包括去年3月上線的口罩實名制系統、今年5月19日上線的實聯制系統、今年7月8日上線的疫苗預約平台，當立法委員在問政看到的時候，其實都已經過了3個月到半年後，才可以在政府公開的採購網上看到已經「決標」了。

高虹安舉例，大家現在已不需透過口罩實名制系統購買口罩，此系統今年僅5萬流量，使用人數可謂相當少，但今年卻仍發包給關貿網路股份有限公司2800多萬元，作為維運此系統平台之用；疫苗意願登記及預約平台總共花了全民1.96億多元，而且此標案上還有「租用」兩個很玄機的字，代表只有租而非擁有它，想不到我們光是租用該公司一個疫苗平台就花了1.96億多元。

不僅如此，高虹安表示，民眾常抱怨政府推出的系統、平台品質不佳，常爆出當機、亂碼等問題，更何況關貿網路股份有限公司價格又特別高，故她忍不住在總質詢時請教行政院院長蘇貞昌與陳時中：「今天全台灣只有他一家公司嗎？為什麼你都給他？」陳竟給了一個答案：「因為我們合作過，我很信任他，我們部門都信任他。」讓她忍不住回陳：「那你《政府採購法》直接改一句話，叫作『只要陳時中信任關貿，關貿直接可以不用走任何程序，就他得標了。』」