出道多年的張柏芝歷經離婚後便減少工作照顧兩個小孩，今年初因參加《乘風破浪的姐姐2》人氣翻漲，有媒體估計她到大陸錄影短短幾個月，保守估計就有5千多萬進帳，還不包括後續效應。而《乘風破浪的姐姐》叫好叫座，最近傳出第3季名單已開始邀約，傳聞上季為避和張柏芝碰面的「阿嬌」鍾欣潼也在其中，還有台灣歌手王心凌、劉若英等，雖未確認但已經引來熱議。

41歲張柏芝2012年和謝霆鋒離婚後便扛起照顧兩個兒子責任，2018年她閃電生了第3胎兒子，但孩子的爸保密，就連小兒子出生證明上都沒有生父的名字。而張柏芝今年初復出參加《乘風破浪的姐姐2》，一開頭就與前情敵王菲好友那英互動頻頻，對方心疼她當媽媽不容易，接著又殘酷指出張柏芝唱跳功力不佳，讓張柏芝落淚，之後又傳她疑懷了第4胎，但張柏芝後來澄清是發福。

《浪姐3》傳聞來賓名單瘋傳。（圖／翻攝自芒果青春娛樂微博）

張柏芝後來在節目上透露，自己在北京和上海都有豪宅，兩邊的房產價值都破億，另有媒體報導，她這回不只上《浪姐2》的酬勞高，還吸到3項代言、7支廣告，以及後續的節目邀約，粗估她今年初工作數月，吸金至少5千萬起跳。

傳聞王心凌和劉若英也是《浪姐3》邀約來賓，但劉若英已經否認。（圖／中時資料照片）

挾著這股氣勢，網上最近傳出《浪姐3》的來賓名單，包含劉嘉玲、柳岩、徐冬冬、毛曉彤都被點名，台灣方面則有王心凌、劉若英，最受矚目的是「阿嬌」鍾欣潼第2季時就傳出被邀約，但她拒絕和張柏芝同台，等於是將千萬酬勞往外推，這回若她答應捲土重來參與勢必引發話題，而據《ETtoday星光雲》報導，對於劉若英將參加《浪姐3》傳聞，她所屬的相信音樂否認，表示沒有接觸過此節目。