不管是十二星座還是十二生肖都會有專情與不專情的男人，而若不討論超級渣男的話，在十二星座中最專情的男人有誰上榜呢？命理專家小孟老師表示，天秤座、水瓶座、天蠍座、摩羯座、金牛座的男生，只要愛上了必定對你死心塌地。

第五名：天秤座，一起來跳浪漫華爾滋

天秤座的人如果真心愛上一個人，他們會在很多細節上展現溫柔，讓女生有倍受重視的感覺。通常他們不容易找到讓他想安定下來的對象，而一旦他們心裡決定要跟妳定下來，就會非常討厭任何變動，他們會希望能永享兩人穩固的幸福，如果女友本身桃花很旺，你會看見他們佔有慾大爆發，但通常只會讓親近的人看到。因為他們還是希望保有著白馬王子的英勇與形象。

第四名：水瓶座，天旋地轉妳就是我的宇宙中心

水瓶男內心就像一個空瓶子，如果遇到了心愛的人，就會讓對方把自己填滿，一旦他們認定了一段關係，或者愛上了某個特別的靈魂，在他們的心裡，一生都會留一個特別的位子給對方，而且沒有任何人能拿來比較，這種獨特而純粹的愛雖然很抽象，卻會烙印在他們腦海與心理最深處。不過很難看出水瓶男到底愛誰愛得這麼深，可是被他們珍愛的女人一定會知道。

第三名：天蠍座，我要獨占妳然後好好品嘗妳

天蠍男喜歡充滿魅力的女人。他們非常懂得在愛人面前用最深情的方式，一步一步的靠近與吃掉對方。他們的佔有欲極強，也會希望情人給他們對等的回報，他們非常愛你們創造出的「戀愛互動關係」，如果這個部分不再迷人，不再有戲劇張力，他們就會冷掉。所以妳會看到天蠍男人最深愛的，都是會堅持自己永遠要發光的女人。

第二名：摩羯座，但願人長久千里共嬋娟

摩羯男非常的務實，一個成熟且知道自己要什麼的魔羯男在選擇感情對象時，首先會挑選怎麼相處都不厭倦的類型。對他們來說愛是與日俱增的，最真實的愛是每天的生活，在各種磨合裡面還能夠懂得彼此體貼、尊重，這會讓摩羯的愛越陷越深。而他們死心塌地的程度，甚至是可以犧牲自己所追求的一切，只為了守護對方一生。如此深情的愛是鮮少有人能做到的。

第一名：金牛座，小王子與紅玫瑰

金牛男平常看起來老實敦厚，但他們一旦深深愛上一個人，就會像是純情少年，因為要讓他們真心愛上一定要有「天注定的特別感」，這種感覺會讓他們一直想討對方的歡心，對彼此的感情充滿浪漫的期待，而對方甚至不需要特別做什麼，他們就能保持熱情的為對方運轉，想要把全世界最好的都給對方，可以說是非常真摯又熱切的愛。這種愛甚至常常讓他們鬼遮眼，對方的缺點都會被愛給模糊掉，但他們卻樂在其中，永遠只看見對方純潔美好的一面。

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