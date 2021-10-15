環保署提醒，未來一週，今明2天上午環境風場為東風至東北東風，中南部地區位於背風側，稍有污染物累積；明天下午起東北風增強，17日至20日環境風場為東北風，北部地區擴散條件良好，中部及雲嘉南沿海區域受強風影響可能出現地表揚塵現象，南部地區擴散條件較差。
環保署說，今天環境風場為偏東風，竹苗以南位於背風側，污染物稍易累積。依監測資料及氣象局15日10時氣象資料顯示：15日環境風場為偏東風，竹苗以南位於背風側，擴散條件略差，空氣品質為普通至良好等級。
環保署提醒，未來一週，今明2天上午環境風場為東風至東北東風，中南部地區位於背風側，稍有污染物累積；明天下午起東北風增強，17日至20日環境風場為東北風，北部地區擴散條件良好，中部及雲嘉南沿海區域受強風影響可能出現地表揚塵現象，南部地區擴散條件較差。
環保署說，今天環境風場為偏東風，竹苗以南位於背風側，污染物稍易累積。依監測資料及氣象局15日10時氣象資料顯示：15日環境風場為偏東風，竹苗以南位於背風側，擴散條件略差，空氣品質為普通至良好等級。
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