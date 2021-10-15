禮藍動保(Elanco)員工一行52人，在總經理吳秋逸的帶領下，來到宜蘭蘇澳無尾港，與當地宜蘭縣「無尾港文教促進會」合作，進行淨灘活動。( 禮藍動保Elanco提供）

禮藍動保(Elanco)員工一行52人，在總經理吳秋逸的帶領下，來到宜蘭蘇澳無尾港，與當地宜蘭縣「無尾港文教促進會」合作，進行淨灘活動。( 禮藍動保Elanco提供）

剛結束三天國慶連假沒多久，禮藍動保(Elanco)員工一行52人，在總經理吳秋逸的帶領下，來到宜蘭蘇澳無尾港，與當地宜蘭縣「無尾港文教促進會」合作，進行淨灘活動。而這不是禮藍動保第一次發動員工投入志工行列，每一年，禮藍動保會主動為社區無償工作一整天，這一天公司稱之為「全球使命日」（GDoP Global Day of Purpose），自2018年文山關懷之家、2019年的八里流浪動物之家、2020年的猴硐貓村，到2021年已連續進行四年，舉凡是美化城市道路、為有需要的家庭募集食物或建築房屋、照管當地收容所的動物…，可為動物、人類與地球環境的健康做出貢獻，符合企業「生命美好 生活富足」理念框架的，皆納入企業的志工服務使命中。

無尾港是台灣12大溼地之一、也是台灣雁鴨主要棲息地，1981年原本被台電申請為「蘇澳火電廠」預定地，而為保留宜蘭縣這片獨特的野生動物資源淨土，宜蘭縣政府特別於1992年提報設立「無尾港水鳥保護區」，此為全國第一個主動提報水鳥保護區的縣分，並於1993年獲農委會修法接納，成為全國第一個依據《野生動物保育法》公告設立的水鳥保護區。1997年，自發性的民間組織「無尾港文教促進會」成立，為當地「自然態保育，文化教育推廣」盡了極大心力，長期舉辦夏令營、招募志工、為旅客導覽，也定期觀察植物與鳥類，在自然生態保育上貢獻良多。

創立於1954年，禮藍動保原本就是知名動保藥廠，在2019年收購拜耳動物保健部門後，禮藍動保更一舉躍升為世界第二大的動物醫療保健公司，保護動物的重大使命更是與日俱增。而每一年，禮藍動保都會主動為社區無償工作一整天，稱之為「全球使命日」，為讓員工體會多元的面向，幾年下來，一直嘗試著不同型態的志工服務，今年則選擇來到親海、親近自然美景的宜蘭蘇澳無尾港做淨灘活動。

近年來由於民眾環保意識抬頭，海邊的垃圾雖然已大幅減少，但依舊還是有不少垃圾堆積著。來到台灣第一處的水鳥保護區，52名禮藍動保員工戴著手套、拎著垃圾袋，在海邊一邊撿拾塑料、木屑、鋁罐、紙盒…，一邊感受大自然的海風，讓淨灘後的海邊回復成一片淨土，並細細欣賞這片美景，充滿無限的成就感。

總經理吳秋逸說：「無尾港是台灣雁鴨的重要度冬區之一，我們今天付出小小的心力淨灘，留給雁鴨與海洋生物、人類一片更好的土地，同時也讓我們員工的心靈得到無限安慰，覺得十分療癒，而我現已經在期待著明年的『全球使命日』了，不知會舉辦什麼？又會有什麼驚喜與體驗？而近日疫情有趨緩，我也十分鼓勵大家來無尾港走走、解解悶。」