南韓健身YouTuber「워니gawonaa（音譯，萬尼）」，擁有超火辣身材，常到各種景點去拍辣照踩點，日前她在個人Youtube頻道上傳身穿性感運動裝，在歷史公園深蹲運動的辣照，立刻引起爭議，不少韓媒都大肆報導，引來不少網友砲轟她此舉是在污辱先烈。

萬尼日前到釜山「水營史蹟公園」運動，身穿亮橘色超低胸緊身短版上衣，和同色系激短真理褲，她先是慢跑，接著用健身器材暖身，隨後便到「水營民俗藝術館」石頭階梯做進階版深蹲，一階一階跳上去，從拍攝視角可以看到她的飽滿蜜桃臀，屁股蛋更是隨時呼之欲出。

萬尼在階梯上做深蹲，直接炸出蜜桃臀。(圖/翻攝自gawonaa youtube)

傲人雙峰也因為貼身上衣，導致形狀一覽無遺，加上她在做硬舉、深蹲等動作時，鏡頭還會刻意拍到性感雙峰和臀部，畫面煽情又引人遐想，引起大批老司機暴動，然而卻有不少網友指出，萬尼拍攝的景點正是紀念「萬曆朝鮮之役」（壬辰倭亂）戰死士兵的公園。

有網友認為她穿著暴露在具歷史意義的地方「做運動」，對先烈十分不尊重，在網路上引起正反兩派論戰，而這支影片8日上傳後，至今已經累積超過18萬次觀看，在經過多家韓媒報導後，萬尼的人氣反而扶搖直上，意外因此事件爆紅。