高雄「城中城大樓」昨日凌晨大火，造成46死、41傷，成為近年來最嚴重死傷公安意外，老舊建築物及住商混合大樓管理問題。民眾黨團總召邱臣遠今表示，民眾黨團已提出《公寓大廈管理條例》修正草案，明定公寓大廈需設置管委會。此外，民眾黨團早在去年已提出《消防法》修正草案，主張建立狀況即時回報標準、提高罰則等，民眾黨團呼籲立法院內政委員會盡速排審，避免類似悲劇再發生。

邱臣遠指出，城中城大樓這起火災不僅燒出老舊公寓問題，也燒出公寓大樓成立管委會的重要性，呼籲營建署盡速提出修法，協助地方政府輔導成立相關管理組織成立，落實公寓大廈管理問題。

民眾黨團已提出《公寓大廈管理條例》修正草案，明定針對沒有設置管理委員會的公寓大廈，應盡速設立，希望相關修法能在本會期完成三讀。邱臣遠說，除管委會問題外，公共安全消防安全一一浮現，要求盡速盤點老建築，並檢視現行法規是否完善。

此外，民眾黨立委張其祿說，黨團早在去年提出《消防法》修法草案，修法方向包括建立消防設備、狀況即時回報標準，室內裝修施工消防安全防護、提高罰則及增設吹哨者條款等，但至今該草案仍躺在立法院內政委員會，呼籲盡速排安審查。

依據中央災害應變中心作業要點，當發生重大災變時，意即15人以上傷亡，就要開設緊急應變中心，張其祿質疑，城中城大樓火災已達標，但沒有看到中央跟地方開設應變中心。

高雄城中城火災造成46死、41傷，民眾黨團今記者會前默哀一分鐘，像死去的國人同胞致哀。民眾黨呼籲中央及朝野重視相關法規修法，彌補現行法規的不足，以免類似的悲劇一再上演。