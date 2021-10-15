今年度受疫情影響，台鐵仲夏寶島號蒸汽列車行程延後發售，如今確定於10月20日上午10時開放訂購，3趟次行程由「蒸機國王」DT668蒸汽機車頭，聯掛6節柴聯自強號行駛玉里至台東。

台鐵指出，仲夏寶島號共開行3趟次，分別為10月30日、11月13日與11月27日，時間都是周六，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、山里、台東等站。

旅程中除拜訪有稻米之鄉名譽的富里站外，再加碼自行車聖地「傳說中到不了的秘境」山里站、白色小教堂等地，民眾在欣賞花東地區田野山嵐相互輝映景致時，又可享受各站特色小農市集及參訪古典日式建築之美。

配合政府振興方案，仲夏寶島號以每張1500元優惠價販售，憑車票於搭乘日當天，可獲得2021年精美特製的記念套票及限量版的DT668毛巾1組。

台鐵表示，今年提供前接駁5262次新自強號列車，以及另憑車票可於10月24日前至窗口訂購後接駁5265次列車，供各位旅客預訂，相關行程及購票須知請可洽台鐵局官網（https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip／tip00H／tipH11／query）。