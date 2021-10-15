高雄「城中城」凌晨惡火釀46死悲劇，國民黨團立院總召費鴻泰今天在立法院國是論壇率藍委為往生者默哀30秒。（取自國會頻道）

率藍委為城中城大火默哀30秒 費鴻泰送蘇貞昌牙膏諷：別再講髒話！

高雄「城中城」凌晨惡火釀46死悲劇，國民黨團立院總召費鴻泰今天在立法院國是論壇率藍委為往生者默哀30秒，接著又送行政院長蘇貞昌牙刷跟漱口水，諷刺蘇貞昌最愛跟人吵架，要他回去好好刷牙漱口。

立法院長游錫堃在今天院會正式開始時，也率在場所有立委與行政官員為傷亡人員默哀，以表達深切慰問與哀悼致意。

費鴻泰在國是論壇首先說，高雄昨天發生了近年最大慘劇，並邀請所有在場各位默哀30秒，不過僅有國民黨立委上前陪同默哀。

默哀結束後，費鴻泰反問現場其他人是什麼意思？難道默哀還需要分政黨嗎？他說，高雄民進黨長期執政20年，發生這樣的事情只是陳其邁一個道歉就可以了嗎？高雄的事件我們非常心痛，麻煩民進黨行政團隊心裡要有人民。

費鴻泰接著說，他在立法院17年碰過10個行政院長，其中最會跟人吵架的就是蘇貞昌，甚至跟民進黨立委也吵架，而且又不專業，聽不懂鄭麗文說的就惱羞成怒罵人「袂見笑」，所以要送蘇貞昌牙刷跟漱口水。