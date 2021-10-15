胰臟癌有「癌王」惡名，由於胰臟藏在腹腔深處，就算癌變也難以發覺，加上初期幾乎無症狀，「等到發現時通常都晚了」。目前仍不清楚胰臟癌致病原因，只知道好發年齡平均約50歲。

「連醫生也舉白旗投降」，胰臟癌之所以棘手，在於它很難早期發現、早期治療，但轉移、惡化速度又快。根據統計，病人平均5年存活率僅5%；約15%患者可用手術治療，但術後5年的存活率也只有10%。

胰臟位在胃的後面，處於腹腔深處，用超音波很難看得清楚病灶。日本媒體曾報導腹腔檢查前先喝奶茶，可增加發現胰臟病變的機率，一度被網友瘋傳。

一般來說，年紀大的人、有胰臟癌家族史、抽菸、吃高脂飲食、酗酒，以及曾患有慢性胰臟炎者、動過胃部手術等，都是可能的風險因子。

醫師提醒，民眾若超過40歲，出現上腹悶脹、持續腹痛、體重減輕、食欲不振、嘔吐、腹瀉或黃疸等症狀且原因不明，要警覺可能是「癌王」找上門，應盡速就醫，接受腹部超音波、電腦斷層掃描、核磁共振等檢查。