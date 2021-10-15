前駐泰代表李應元傳罹患胰臟癌，目前正在住院治療，而胰臟癌很難被發現，因此獲得「癌王」稱號，胃腸肝膽科醫師李傑哲透露，約80％的胰臟癌患者會錯失治療時機，提醒民眾若有「黃疸」、「腹痛腰痛」、「體重減輕」這3大症狀就快點就醫檢查。

烏日林新醫院胃腸肝膽科主任李傑哲表示，胰臟癌鑑別診斷困難度高，80％患者錯失治療先機。一般狀況下，若是小於2公分的早期胰臟腫瘤，利用電腦斷層或核磁共振檢查出來的機率低，但透過內視鏡超音波則可檢查出小於0.5公分的胰臟腫瘤。

李傑哲說，對抗胰臟癌的重要關鍵在在於早期發現，因此提醒民眾如果出現「黃疸」、「腹痛腰痛」、「體重減輕」這3大症狀，建議立刻就醫檢查。

胰臟癌發生原因與下列4大因子有關。（中時新聞網製表）

而肝膽胃腸科醫師錢政弘曾在臉書發文指出，胰臟癌很難診斷出來，約有80％以上的胰臟癌患者發現自己罹癌的時候，就已經無法動手術了。他並提醒胰臟癌發生通常與4大因子有關，其中抽菸佔了30％、遺傳佔10％、飲食佔20％、原因不明佔36％。

錢政弘透露，老菸槍是罹患胰臟癌的高危險族群，一定要特別注意；而家族中有人曾罹患胰臟癌，那家人感染風險約會增加3至5倍；常攝取高油脂食物、含糖飲料和高果糖的人罹癌機率也會增加，另外也最好避免飲酒；最後則有些不菸不酒的女性罹患胰臟癌，臨床研究推估可能和壓力太大有關聯。