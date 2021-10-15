56歲陳女士是家庭主婦，有長達20年的乾癬病史，在頭皮、軀幹和四肢會反覆出現紅斑及脫屑的情形，近期皮膚病灶變多且伴隨搔癢，經皮膚科醫師診斷發現，陳女罹患乾癬性關節炎，除皮膚症狀外，雙手關節都會感到僵硬和緊繃，轉介到免疫風濕科，定期接受外用藥膏及免疫調節劑治療，大幅改善。

衛生福利部台中醫院免疫風濕科醫師鄭硯寧說，經過詳細的病史詢問及理學檢查後，發現陳女士雙手多處的掌指關節有腫脹和疼痛的情形，且伴有足底筋膜炎的病史。平時有症狀會使用一些外用藥膏，經抽血檢查排除關節發炎，轉介到免疫風濕科，確診為乾癬性關節炎。。

醫師鄭硯寧指出，乾癬性關節炎是一種慢性發炎性關節炎，臨床表現多以手指關節及下背疼痛開始，也常發生著骨點病變，如阿基里斯肌腱炎、足底筋膜炎，或是手指腳趾發炎腫痛，而出現「香腸指（趾）」等。

鄭硯寧說，乾癬是一種常見的發炎性皮膚病，可影響身體任何一處的皮膚，也可能影響指甲，造成指甲增厚、甲床分離等。但關節炎與乾癬不一定會同時發生，大部分的病人會先出現皮膚的病灶，平均10年後才會產生關節炎。但若病灶只出現在頭皮、肚臍或指間等部位，因不易察覺而造成診斷上的困難。

醫師吳家華指出，典型的乾癬會呈現邊界清楚的紅斑上附著銀白色的脫屑，並在受傷的地方誘發出新的病灶。臨床上乾癬病患中約有10至30％機率會合併出現乾癬性關節炎，且乾癬病灶面積越大，罹患關節炎的機率就越高。

鄭硯寧說，仍然會有約20％的患者關節炎發作在皮膚病變之前，這時更需仔細地釐清有無乾癬的家族病史、指甲有無病變、是否曾發生香腸指（趾），再配合抽血和X光檢查才能正確的診斷。由於乾癬性關節炎不只會造成關節腫痛不適，持續的發炎也會使得關節遭到破壞甚至變形，進而影響日常生活功能甚至殘障。

吳家華說，台中醫院皮膚科與免疫風濕科合作，除根據病患乾癬型態來使用藥物、照光或生物製劑等療法外，針對每位乾癬患者都會詢問及檢查有無關節炎，或是利用簡單的問卷，如PEST和EARP讓患者們填寫，如果分數有達標，就會轉診免疫風溼科安排進一步檢查與治療。

鄭硯寧呼籲，乾癬的病患應隨時注意是否有關節的症狀，若有症狀應盡速就醫並接受治療，除了可以改善關節與皮膚的症狀外，也可以預防關節的變形。