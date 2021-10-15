10月12日，參加「相約母親河·共話齊魯情——臺港澳媒體山東行」聯合采風活動的魯臺港澳記者一行，來到位於東營市的山東農業科學院黃河三角洲現代農業試驗示範基，一起參觀黃三角區域現代農業的產業特色。

山東省農科院現代農業綜合試驗示範基地總占地2200畝，共分為南北兩個試驗區：南區占地1224畝，北區占地976畝。東營基地是山東省農科院在黃三角國家農高區建設的農業科技創新平臺，是山東省農科院黃河三角洲特色綜合性試驗基地，重點開展黃三角相關的科學研究、試驗示範、產業孵化、人才培養和科技推廣服務等活動，為促進黃淮地區蔬菜產業現代化，全面提升蔬菜產品品質提供強有力的科技支撐。

跟隨著基地工作人員的腳步，採訪團一行首先參觀了土壤採集樣板地。採訪團成員們對工作人員的採集方式非常感興趣，紛紛駐足觀看。據工作人員介紹說，土壤採集主要目的是從作物種植制度的資源利用、生產效率、系統彈性和可持續性的整體維度，探討不同種植制度的光熱水資源利用、農田水鹽運動、農田養分迴圈、農田污染物遷移、生物多樣性、作物立地生境演替、地下潛水品質演變等生態過程與功能及技術經濟效益，建立鹽漬耕地品質大數據庫，形成鹽漬耕地健康診斷、生態良田構建、生物多樣性保護、經濟價值增值等技術規程；甄別不同種植制度對黃河三角洲鹽鹼地傳統種植制度的可替代性及生態與經濟可行性推進鹽鹼地農田生態系統穩定和農產品高質量產出。

採訪團一行參觀了土壤採集樣板地。（圖/蔡如瑜提供）

據瞭解，山東農業科學院黃河三角洲現代農業試驗示範基地立足黃三角區域現代農業的產業特色，面向國家鹽鹼地科研發展需求和國際科技前沿，以「生態保護，高質量發展」為宗旨，深度融入黃河流域生態保護和高質量發展戰略佈局，通過集聚國內外相關創新創業資源，重點圍繞耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用，開展關鍵共性技術研發、科技成果中試轉化、技術集成示範、農業龍頭企業培育、產業技術服務等工作。搭建特色鮮明、優勢突出、裝備先進、功能完備、管理科學、開放包容的現代農業新型研發平臺，提升鹽鹼地生態治理與綜合利用科研創新能力和核心競爭力，為農高區現代農業發展提供技術支撐，為鹽鹼地現代農業發展提供戰略諮詢和成套技術集成服務，為鄉村振興提供系統解決方案。