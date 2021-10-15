國泰產險今年第二度蟬聯公平待客評比最優的產險公司，國泰產險表示，該公司透過推動iCARE服務文化（建立制度implant、原則內化Culture、根因改善Alteration、蒐集聲音Response、教育訓練Education），具體落實「公平待客原則」。

國泰產險指出，為提升客戶服務溫度與效率，該公司近年積極朝數位化發展，從前端業務員行動投保工具、便捷的官網及BeSafe網路投保，到後端Line「理賠自助服務平台」，及智能客服「阿發」上線，都是為了提升客戶體驗，讓保戶只要透過行動載具，就可以輕鬆達成服務無斷點、零受限。

國泰產說，公平待客原則的落實與服務品質追求，讓國泰產險不斷鞭策，各類人員持續專業與實務操作雙軌並行的訓練，提升服務專業度與客戶信賴感；為維護客戶權益，針對特殊、重大案件或爭議處理，亦有專責單位及明訂依循規範，多角度妥處案件。此外，國泰產險也從董事會帶頭做起，充分的重視與參與，除持續敦促各項專案推動，並實際參與公平待客促進小組會議提供指導。

此外，國泰產也透過跨單位組成的「公平待客促進小組」，由總經理陳萬祥親自帶領高級主管與各單位，將公平待客精神及規範落實於「保險商品服務旅程」各節點，從商品設計到末端理賠或客戶服務，持續從客戶視角出發，傾聽客戶聲音，尋找更加貼近客戶需求的創新服務做法，追求服務效率與客戶體驗持續提升。國泰產表示，未來，也將持續深耕公平待客精神，同時發揮專業，善盡社會責任，提升金融消費者風險觀念與保險認知。