物聯網智造基地成果展即將於22日開幕。在經濟部工業局的指導下，長期積極培植物聯網創新產品邁向商品化的物聯網智造基地即將成立滿四周年，今年首度擴大舉辦「台灣智造跨界串聯–物聯網智造基地成果展 」活動，精彩規劃6場「跨界智造」主題座談會、邀請國內30家企業、專家業者、及創新團隊現身分享、匯集7大跨產業創新物聯產品現場展示，將於22日至23日在華山1914文化創意產業園區（東2C倉）盛大開展，誠摯邀請對「物聯網IoT」「國產IC」、「健康照護」及「智慧製造」領域感興趣的朋友共襄盛舉，今年更特別規劃「線上同步直播」，在線上也能遠端即時觀展。

「物聯網智造基地」在經濟部工業局支持下，於台北、台中、高雄承接起創意/資源重新盤整挖掘的任務，至今已集結超過百家專家業者籌組服務團，囊括了開發IoT產品所需的全階段資源，同時提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務，完整建構「台灣製造」的技術實作產業鏈。創立4週年之際將舉辦「台灣智造跨界串聯-物聯網智造基地成果展」，邀集產官學界代表齊聚，為「國產IC X 創新物聯X跨域應用」啟動鏈結儀式，共同展現臺灣AIoT跨域整合應用的堅強實力。 活動規劃「健康照護．醫療．生活」、「智慧製造．傳產轉型」兩大展區，橫跨「健康照護」、「新時代醫療」、「智慧生活」、「 數位傳承」、「傳產轉型/遠距維運」、「傳產數位訓練」、「廠房可視化 / 預診斷」等七大產業創新物聯成果展示，同時舉辦6場跨界智造主題座談會，民眾可免費提前報名參加(https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=1445)，邀請國內IC業者、物聯網智造基地服務團、場域業者及智造基地輔導團隊，針對「國產IC AIoT佈局」、「國產IC開源應用」、「IoT跨域應用」、「傳產數位轉型」、「機構鏈結創意挖掘」、「學研專題商品化」等主題分享，更特別邀請「物聯網智造基地」所培植之國內16家物聯新創團隊蒞臨現場分享成功案例。

「健康照護．醫療．生活」展區 （共12組團隊）：玉醫科技-Release/穿戴式光感測手環、大心生物科技-大心高智能成人尿布、摩弎科技-AntiQ智慧電動牙刷、陽明交大-觀心自在、陽明交大-社區型快扣式淹水預警系統、行翼網通-登山救命器主機/子機、輔人科技-ForeAider Z智慧感知墊Lite版、西凱斐博壘工作室（CKfablab）-枕頭戰/我要我們憶起玩、澔心科技-孕律UniWhale PregMelody、為烽科技-機械錶智慧收藏盒、水富士健康-O-Care 共享機車自動消毒劑、婕崴服飾-智能元件加值低周波電療針織服飾。

「智慧製造．傳產轉型」 展區 (共4組團隊)：亞國機電-Y-Box NBIoT發電機監控裝置、哈瑪星科技-Hama Glove、展綠科技-3Enlighten SaaS / 非侵入式設備能耗管理平台、普格諾斯-智能振動溫度感測器軟、硬體／故障預診方案提供。