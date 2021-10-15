美國總統拜登周四簽署了已由參眾兩院通過的法案，將聯邦政府的舉債上限暫時提高到28.9兆美元，這表示美國可能發生倒債危機的大限延後到12月初。

美國財政部此前警告，若不提高舉債上限，估計美國將在10月18日左右用盡所有付款能力。

由拜登簽署的兩黨折衷法案將把財政部的舉債上限提高4800億美元，但這個額度料將在12月3日用完。

在經過數周的攻防後，美國參議院上周批准這項短期解決方案，眾議院也於本周二予以放行。

不過，提出這個解套方案的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在參院表決通過後致函拜登總統，宣稱他不會再次幫忙民主黨提高債限。

麥康諾希望民主黨人動用名為「和解」（reconciliation）的程序性舉措提高聯邦政府的舉債上限，透過該程序，民主黨不需要共和黨支持也能自行通過議案，但民主黨已經拒絕循此法進行。

共和黨人表示，提高舉債上限是民主黨自己的問題，因為拜登總統提出高達3.5兆美元的社福和應對氣候變遷計畫。民主黨人則反擊他們在共和黨川普政府時期也在表決時支持提高債限，儘管他們反對會導致債務增加的大幅減稅措施。