國民黨智庫副董事長張善政今天表示，他希望黨團、黨中央、智庫間的三角關係能往下深化，未來智庫不只是提出論述交作業給黨團，還要追蹤後續評價與日後改進，同時他也要將前高雄市長韓國瑜競選總統時成立國政顧問團中的政策，帶進國民黨，與智庫做比較好的結合。

張善政上午接受《POP撞新聞》廣播專訪，談到接任國民黨智庫副董事長的原因，他表示，不只一個原因，他曾跟黨主席朱立倫說自己不是黨員，但朱立倫說沒關係，另外，過去韓國瑜參選總統時籌組的國政顧問團，擬出許多很好的政策牛肉，不用可惜，所以現在就有機會將這些政策，帶進國民黨。

針對吳敦義新書「堅毅之路」中提到選舉時曾挹注資源給韓國瑜一事，張善政透露，他跟韓國瑜當時從黨部接受到的資源，並沒有百分百，因此找國政顧問團沒有找智庫，現在就是要把選舉時擬定的好的政策，跟智庫有更密切的結合。至於曾因不分區名單而擬被撤銷提名？張說，「我跟吳敦義兩人有一人健忘，我不記得有這件事」。

張善政說，他希望未來能夠深化黨團、黨中央、智庫的三角關係，像是智庫除了提供論述，也能幫忙宣傳擴散，以及將黨中央革實院培育的年輕人，帶進智庫學習等，他強調，未來智庫跟黨團互動是雙向的，智庫不是把論述丟給黨團後就交作業，之後更要追蹤評價，比較不圓滿或錯誤的部分，下次要改進。

至於高雄「城中城大樓」大火釀嚴重死傷，智庫可以扮演什麼角色，張善政說，從政治層面來看，要了解這次火災是否有行政疏失，但這比較政治面，智庫不太涉入，另一個方面，可以去探討這其中有無法規上的疏失，像是老舊房屋的消防標準，若消防法規落後，智庫就要提出老房子如何因應的建議。

此外，關於行政院長蘇貞昌日前與國民黨立委鄭麗文爆口角衝突，張善政說，他與蘇貞昌的個性是兩個極端，覺得蘇貞昌有點惱羞成怒、失控，嚴重對人格污辱，要是他不會這樣答詢。

張善政舉例，當年立委蘇震清說馬政府執政讓外交官沒事做，他也覺得這樣的問法很沒禮貌，但他回說，等你們執政你們去表現；他認為，不管質詢的口氣如何，總是有比較能打到重點，但又不動氣的回應方式，顯然蘇貞昌沒有這修養。