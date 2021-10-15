中國港口應對貨櫃荒危機，以極低價格吸引從美國返回的貨運承運人，間接衝擊韓國最大港釜山港的國際競爭力。

外媒引述韓國國家物流資訊中心13日公佈數據顯示，釜山港2021年 1月至7 月共接收了18629艘外國貨船，年減14.5％。因為多數從美國港口返回亞洲的貨櫃承運人比起釜山港，更願意選擇前往上海和其他中國港口，以享受更便宜的運費。

中國港口的策略使原先計畫前往韓國的貨運承運商，轉向赴中國進行貨物運輸，此外，上海港口業者為吸引更多海運業者，同時升級貨櫃船的維修和保養等設施和服務內容。

不過，釜山港務局官員表示，預計貨運業者轉向中國港口的趨勢將不會持續太久，官員指出，費率並非業者選擇停靠港口的唯一依據，釜山港亦積極確保空貨櫃的供應安全。

稍早英國海運諮詢機構德魯里（Drewry）估算，2021年將是貨櫃輪航運史上最賺錢的一年，因在天價運費和爆量運輸需求推動下，全年全球貨櫃船公司的稅前息前利潤（EBIT）將接近1000億美元，約當2020年獲利254億美元的近四倍，可能也是歷史最高紀錄的三倍以上。

運價已在2021年第二季創下新高，進入第三季海運旺季，受到缺船、缺櫃、缺工、塞港等因素影響，每周運價仍看增。德魯里預估，2021年全球貿易的平均運價（現貨和合約）將上漲約50％。