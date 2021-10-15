澳洲新南威爾斯省長佩羅特（Dominic Perrottet）15日宣布，雪梨從11月1日開始，凡完成新冠疫苗接種的國際旅客入境後都不用隔離。外界預期取消逾19個月的隔離規定後，可望讓澳洲觀光業再次迎接久違的海外旅客。

新冠疫情爆發後，澳洲去年3月就對外關閉邊境來防疫，幾乎只讓澳洲公民與永久居民入境，並被強制要求在入境後，自費入住防疫旅館2周來自我隔離。

佩羅特說，該省正帶領全國走出新冠疫情，並準備讓雪梨乃至新南威爾斯省對世界開放，希望國際旅客前來旅遊。

澳洲聯邦政府在7月發表重新開放邊境的計劃，提出讓已完成接種疫苗的澳洲人返國，並逐步對國際旅客重新開放，首先讓完成全民接種率達80％的國家旅客入境。

對於佩羅特在15日公布的對外開放計劃，總理莫里森（Scott Morrison）沒有立即評論。

新南威爾斯省預計在16日，全省80％成年人完成接種。該省14日的單日新增確診數，從前一天的406人下降至399人，遠低於該省9月初最高的1599人。