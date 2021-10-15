張姓姐妹提告指控，6年前女子李麗榕自稱佛醫，利用她們父親過世時，詐騙她們匯款買地蓋房子作佛地來增添福澤，姐妹提告求償，一審遭判敗訴，二審認為李女用詐術欺騙姐妹，判須各賠1975萬元、共3950萬元，上訴後，最高法院駁回定讞。

姐妹指控李女在2014年獲悉她們父親過世，佯稱「買大佛地，就是買地蓋房子，可以作佛地來共修供佛，對往生的人也比較好，也可以增加福德」等語，要求她們匯款3950萬多元，後來才發現李女根本沒有買地，她們才知受騙。

李女辯稱，張姓姐妹因家產問題自行向她尋求以宗教方式處理，她協助順利取得其父親於出售土地後的部分財產，姐妹是自願匯款，她沒有以購買佛地共修為由請對方捐獻。

刑事部分，李女被依詐欺罪判刑2年8月定讞，民事求償部分，台灣高等法院認為，李女受到匯款後部分款項供己花用，部分款項則用以購買房地供自己居住，並未用於「共修」一途，她以欺騙姐妹購買佛地共修之方式詐騙，共判賠3950萬元，最高法院駁回上訴確定。