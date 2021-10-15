運勢命理網站「十二生肖運程命理」分享，生肖屬馬、狗、虎的人性格正直善良，和朋友相處用真心相待，渾身充滿正氣，非常有正義感，絕對不可能為非作歹。

▍1.生肖馬

屬馬人個性坦率，有話直說，有心事不會悶在心裡，與朋友真心相待，他們最討厭說謊，做人非常真誠，不會虛情假意、拐彎抹角，他們非常正直而且善良，雖然很愛面子，但從來不會為了一己之私而去傷害他人，更不可能做出違背良心的事，而且對朋友很大方，不會斤斤計較，他們珍惜每個身邊的朋友，有時甚至覺得吃虧也無所謂，大家相處愉快最重要。

▍2.生肖狗

屬狗人重視誠信，為人實在，非常好相處，他們沒什麼心機，也從來不會想要利用他人來達成自己的目的，雖然他們能力很強，要使壞根本易如反掌，但他們從來不會想去做壞事，畢竟傷害他人來換取好處是他最看不起的事情。而且屬狗人特別容易感到愧咎，就算不小心傷害他人，都會讓他們坐立難安，難以擺脫罪惡感，因此更不可能蓄意去為非作歹。

▍3.生肖虎

屬虎人非常負責任，而且充滿正義感，他們渾身充滿正氣，最討厭損人利己、傷天害理的事情，在朋友眼中是個剛正不阿的人，如果生活中出現困難，他們會勇於面對，絕對不會耍心機在背地裡做出偷雞摸狗的事，尤其在競爭的時候，他們會拿出運動家精神，堂堂正正的爭取勝利，堅持到最後一刻，他們正義感很強，說一不二，這輩子做不了壞事。