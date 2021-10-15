高雄鹽埕區嚴重大火，死亡慘重，繼民進黨黨團之後，民進黨也將捐100萬元提供災後所需的協助。
民進黨發言人劉康彥今表示，民進黨對高雄市發生大火不幸罹難者家屬表達最沉痛哀悼之意，也祝福傷者早日康復，民進黨中央黨部將捐100萬元，協助傷者與罹難者家屬災後所需、經濟支持，共度難關。
高雄城中城大樓昨日凌晨火災，造成46人死亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書表示，民進黨團將捐贈100萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，願一切平安。隨後民進黨也捐100萬元協助。
高雄鹽埕區嚴重大火，死亡慘重，繼民進黨黨團之後，民進黨也將捐100萬元提供災後所需的協助。
民進黨發言人劉康彥今表示，民進黨對高雄市發生大火不幸罹難者家屬表達最沉痛哀悼之意，也祝福傷者早日康復，民進黨中央黨部將捐100萬元，協助傷者與罹難者家屬災後所需、經濟支持，共度難關。
高雄城中城大樓昨日凌晨火災，造成46人死亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書表示，民進黨團將捐贈100萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，願一切平安。隨後民進黨也捐100萬元協助。
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