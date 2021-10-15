10月14日，由魯網舉辦的「相約母親河·共話齊魯情——臺港澳媒體山東行」聯合采風活動圓滿落下帷幕。在6天的時間裏，臺港澳媒體和山東媒體記者分別走進濟南、淄博、濰坊、東營等市進行采風。通過實地採訪，近距離感受母親河滋養下的齊魯文化，報導山東在科技發展、生態保護等方面取得的經濟社會發展成就，以媒體的獨特視角，多角度宣傳、推介了山東。

此次活動邀請了臺灣聯合報、中國時報、中時電子報、香港鳳凰網、澳門商報等臺港澳媒體記者和大眾網、魯網、聯合日報等山東省內媒體記者參與線下采風，並通過5G+8K VR視頻直播形式，進行線上報道。

臺港澳記者走進濟南藥穀產業園生命科學城。（圖/蔡如瑜提供）

在濟南藥穀產業園生命科學城，魯臺港澳記者一起探尋了藥企背後的「科技密碼」。在臺企山東愛維德生物科技有限公司，魯臺港澳記者瞭解了台商以科技求發展，以精品奉獻社會的經營理念。重汽博物館讓魯臺港澳記者近距離感受了中國重汽濃厚的歷史文化和先進的科技水準。周村古商城讓魯臺港澳記者領略了「旱碼頭」「絲綢之鄉」的魯商風采。在淄川，魯臺港澳記者欣賞了陶琉美韻，領略了藝術大師王一君爐火純青的高超技藝和開拓創新的「工匠精神」。參觀齊文化博物館，近距離感受當年齊國經濟文化的繁榮與鼎盛。在中國(壽光)蔬菜小鎮，魯臺港澳記者感受了「菜籃子」背後現代農業科技的有力支撐。走進臺企山東天成鑫利農業發展有限公司，魯臺港澳記者領略了台商劉竹承紮根齊魯大地，用慈善之心演繹的跨越海峽的人間大愛。在黃河入海的地方—東營，魯臺港澳記者走進黃河三角洲現代農業綜合試驗示範基地，參觀黃河三角洲現代農業的產業特色，深刻感受到我省農業科研人員為搞好黃河流域生態保護和生態環境治理所付出的艱辛努力和進行的積極探索；走進黃河文化館，一同探尋黃河故事，領略母親河泱泱風采；走進孫子文化園，感受傳統兵家文化。在濟南長清大學城，魯臺港澳記者走進山東省中醫藥博物館，一同探秘「醫宗扁鵲」感受中醫藥文化的博大精深；走進山東工藝美院民藝博物館，共同感受古老民間文化的匠心傳承，發現中國民間傳統文化藝術之美。

本次聯合采風活動以媒體的獨特視角，客觀真實地向臺港澳民眾反映了山東經濟社會發展取得的成就，宣傳了「黃河流域生態保護和高質量發展」的國家戰略，宣傳了山東在改善營商環境、實現鄉村振興、搞好黃河流域生態保護和環境治理、推動文化旅遊產業發展等方面的新進展。通過采風活動，增進了臺港澳同胞特別是年輕一代對於黃河文化、齊魯民俗、山東經濟、生態保護和在魯臺企發展等情況的瞭解和認識，增強了臺港澳同胞的民族認同感、歸屬感和自豪感。

臺灣記者體驗製作周村燒餅。（圖/蔡如瑜提供）

參觀中華琉璃文化創意園。（圖/蔡如瑜提供）