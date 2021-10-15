藝人Lulu（黃路梓茵）從電視節目《大學生了沒》發跡，近來不僅主持各大綜藝節目，更是許多頒獎典禮力邀的主持人，未來星途備受看好，不過凌晨突在臉書發文，無奈表示：「抱歉了，我真的好累喔」，曝光背後真相後，讓粉絲感到相當不捨。

Lulu在臉書點名有個粉專近來都叫人TAG明星，看明星會不會回粉絲留言，由於此行徑讓她不堪其擾，直接公開喊話：「真的求求你們放過我們吧，我真的沒有力氣這樣一個一個回覆，我當然謝謝你們每一位的欣賞，我都收到了」，接著強調回覆粉絲不是她的工作，尤其每天還得花時間完成燒腦又耗體力的主持工作，坦言自己真的好累，也希望所有人能夠體諒。

隨著疫情逐漸趨緩，Lulu也忙著經營自己的演藝事業，開工後每天15小時發瘋的工作，讓她坦言超後悔疫情不能出門的2個月時間，為何不天天躺著當一坨幸福的爛泥就好，畢竟什麼都不做也沒關係，也相當懊惱一直沒有想自己愛焦慮的個性，更無奈表示：「真的有夠想念我的床」。

歌手陳零九昨（14日）在IG發起「試@一個有在玩『試@藝人看他會不會回你』的粉絲專頁」活動，更直言：「讓他知道我們回的有多累」，語氣中透露著些許無奈，也釣岀許多藝人回應，像是歌手鼓鼓就坦言心累，這群人的董仔則表示：「希望每個@我們的人都有真的關注我們。」