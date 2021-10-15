已有一段時間沒有發布本土球員加盟訊息的高雄鋼鐵人，15日宣布將跟上季效力新竹攻城獅的盧哲毅簽約，原本就來自高雄義守大學的他，如今總算確定自己在職業舞台的下一步，不過傳聞才剛開過股東會更換新任總經理的鋼鐵人，到現在似乎還沒打算公布高層變動消息。

以下是高雄鋼鐵人新聞稿內容，『P. LEAGUE+高雄鋼鐵人球團今天宣布，與自由球員盧哲毅完成簽約。盧哲毅上季效力新竹攻城獅，當時首獲職業合約，本季則轉戰高雄鋼鐵人，延續職籃夢，盧哲毅將為自己爭取更多上場機會，證明自己有實力留在職籃舞台拚戰。盧哲毅表示，感謝球團的肯定，能夠持續踏在夢想舞台上，我希望不會辜負「雄親」還有球團的期望，努力做好球隊給予的任務，上了場，拚就對了。

去年賽季結束後，成為自由球員的盧哲毅，這段時間努力維持狀態，他說：「成為自由球員或身上還有合約，對我來說差別不大，我能做的就是，盡好身為球員的責任，每天努力訓練，我相信自己付出的努力會被球隊看見，也感謝鋼鐵人球團願意給我機會，我會用場上表現來回報球團賞識。」

盧哲毅順利加入高雄鋼鐵人後，為球隊後場戰力再添生力軍，而來到新球隊重新出發，盧哲毅對於新賽季滿懷希望，他說：「我唯一的目標就是在訓練和比賽中拚盡全力，做好教練交代的所有事，盡可能幫助球隊。」

本身也是南部人的盧哲毅，畢業於高雄義守大學，如今能夠重返高雄打球，對他來說別具意義，盧哲毅說：「高雄對我來說就像是另一個家，也是我籃球生涯的起點，我在這邊成長並透過籃球讓更多人認識我，能夠再次回到港都奮鬥，對我來說具有特殊的意義，也希望熟悉的高雄鄉親們，能踴躍進場支持球隊，一起炒熱籃球氛圍，塞爆鳳山體育館。」』