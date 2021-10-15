高雄市城中城發生大火，釀成46人死亡、41人受傷，新北市長侯友宜今上午出席「新北加倍券」登錄發票抽汽車活動時表示，他也率先捐贈20萬元進入新北市好日子愛心大平台「高雄城中城大火案」，並籲請社會各界共同關心，所有收到的善款，將全數交由高雄市政府統籌運用慰助；另外，新北市有專屬的整合型燒燙傷復健照護中心，願意全力協助在這場大火中受到燒燙傷的民眾後續醫療和復健、重建等。

侯友宜說，對此重大傷亡事件感到悲痛不捨，其中有一位是新北市民，新北也立即啟動社工關懷，他本人率先發動捐款，捐出一月所得，並鼓勵企業捐款到新北市好日子愛心大平台 「高雄城中城大火案」，並全數轉給高雄市政府，以慰助這些傷亡者，希望能撫平他們的傷痛。

此外，新北燒燙傷照護中心也願意提供給傷者照顧，並啟動大量社工來關懷支援，期待全島同心齊力、慰助這些傷亡者，讓慘劇能夠稍微得到撫平，並強調新北這2年來加速都更腳步，包括危老加速重建，案件執行比以前多了將近2.5倍，過程中難免有不盡人意地方，新北都採取有執行力方式強力執行，希望能讓危險老舊建築不要因為少數人有想法，造成公安問題及無辜民眾到傷害。

侯友宜說，新北昨起也啟動所有複合型大樓消安公安等檢視，30年以上有7棟老舊建築，有一部分消安公安缺失需要改善，已勒令業者及管委會快速改善；另有2棟沒有成立管委會，會加強輔導要求成立管委會，面對所有災難，我們要不斷檢討自己是否有沒做好的地方，做得不夠好就全力改善做到好，希望悲劇不再發生，大家守好公安，台灣就會更好。

新北市社會局長張錦麗表示，有意支援高雄市城中城大火案受難者，可透過「好日子愛心大平台」社會救濟會報，帳號為027038002803（台灣銀行板橋分行，請註明「高雄城中城大火案」）。新北市在彙集善款後，將全部交由高雄市政府統籌運用。