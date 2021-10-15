曾奪下英雄聯盟S2世界冠軍的前電競選手劉偉健（Toyz），因涉嫌販賣二級毒品大麻菸彈遭羈押，至今劉已被羈押半個月時間，所方表示，他這段時間生活正常、好吃好喝，但可能是因為家人都在香港，至今無人前往探監；此外，劉為專心打官司，選擇不到工場工作。

台中地檢署日前偵辦毒品案，藥頭咬出上游為劉偉健，檢方經指揮刑大蒐證調查後，9月28日搜索劉位於新北市三重區的住處，扣得近200顆大麻菸彈，並將其帶回偵辦，檢方認為他涉嫌重大、向法院聲請羈押獲准。

台中看守所副所長呂銑燦，劉剛入所時因是新收房，必須經過X光及PCR檢查，所以安排與其他6人同房舍的新收房，之後確認他健康狀況穩定，及更換到與另2名收容人同房舍，這半個月時間，他的情緒相當穩定，每天吃喝及作息都相當正常，但半月來都沒人探視，可能是因為他在台灣沒有親人的關係。

對於外界質疑劉為何不必到工場工作，呂銑燦說，依照規定，要判刑確定的受刑人才會強制要求配業，劉目前仍是被告身分，可以選擇是否到工場工作，因他想要專心打官司，所方也尊重其意願，目前未安排配業工作。

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