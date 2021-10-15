高雄巿議會國民黨團15日為城中城大火默哀1分鐘，總召童燕珍表示，發生這樣的悲劇，高巿府難辭其咎，過去巿長陳其邁曾對臺中夜店大火也說過，胡志強巿長應該要下臺，如今城中城大火，陳其邁巿長是不是也要負責下臺。

「人民何辜、官員何責、民進黨完成執政的擔黨在哪裡」？巿議員邱于軒說，非常諷刺的是，10月10日國慶焰火在鹽埕區，離城中城不到2公里，當時的長輩可能看到絢爛的煙火，但絕對沒想到，幾天後會葬身火窟。

她很想反問陳其邁，曾說過政務官有應負擔的責任，也講過政務官要勇於負責，對於城中城大火，陳其邁巿長要如何負責？人家說為官一任、造福地方，結果高雄巿政府為官一任、造福建商，如此冷血，什麼叫宜居城巿。

邱于軒說，她覺得很荒謬，10月12日工務局曾去城中城，結果只是貼告示。但像議員們疾呼要都更，有想要修訂高雄巿的都巿更新自治條例，但是高巿府不是要加速都更，反而是把建商要回饋福利設施的期限修掉了。

國民黨團說，許許多多的建設在鹽埕區開花結果，大港開唱也在鹽埕區、彩虹地景也在鹽埕區，但有沒有想過要踏踏實實的做好百姓要的公共安全，不要昨是今非，過去如何指責胡志強，呼籲陳其邁不要對不起這46條人命。