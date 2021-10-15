高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，消防局獲報緊急調派31個分隊、72車前往灌救。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長陳其邁15日上午前往殯儀館慰問城中城大火中不幸罹難的死者家屬，會後強調該有的行政責任不會迴避。（石秀華攝）

高雄城中城大樓昨(14日)近凌晨3時發生火警，大火造成46人死亡、41人輕重傷，市長陳其邁表示，不能排除人為因素，但是也有多位民眾(包括目擊者)稱一樓是起火點，這部分也再調監視器做釐清。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨在節目中表示，不能排除與都更間的闗係，「這個裡面故事多了」，他認為裡面有花樣、可能有刑事犯罪，「所以陳其邁講這話是對的，疑似有人縱火！請陳其邁好好調查清楚」

有關起火主因、位置，高市消防局長李清秀指出，目前已知起火位置是在1樓，原因部分包括消防署火災調查組也南下高雄，會同消防局火災調查科及警察局的鑑識中心，根據現場跡證再做詳細的採證及調查，一旦有結果將對外說明。警察局長黃明昭則說，目前從附近周遭的所有監視錄影全部調閱過濾中，積極調查釐清是否有人為因素。而今(15日)上午檢方也重回現場尋找跡證，釐清火警發生原因。

而吳子嘉昨在節目「關鍵時刻」中談到，陳其邁懷疑有人縱火，「抓了4個人回去」，吳子嘉質疑「都更」也可能是問題的核心。他表示自己過去在台灣土地開發公司，就負責都更業務、開協調會。但常遇產權等複雜問題。

吳子嘉說，像城中城這種大樓以前香港也有，但後來就常被一把火燒掉。吳子嘉質疑，「這一棟樓燒完之後，是不是危樓？政府要強制拆除，那所有權人呢？發了」因此他認為昨天的大火慘案裡面有故事、有花樣，甚至有刑事犯罪，「所以陳其邁講這話是對的，疑似有人縱火」。

吳子嘉也說，該大樓原本是鹽埕區第一大樓 以前一到四樓是百貨公司商場，五到六樓是歌廳跟舞廳，七到十一樓現在住人。」而該大樓一坪價格僅約是2.8萬元，七坪大的房子在該大樓裡面有一大堆，那就都住老人，那火災發生怎麼跑？買一戶貴一點的才27萬元，這是高雄最底層、最悲慘的貧民窟。