國票金(2889)宣布擬以每股約17.21元、約337億元迎娶安泰銀(2849)，補足欠缺的實體銀行版圖。投顧法人認為，此次併購價格位於預期區間，合併安泰銀有利國票金資產結構及規模，對營運屬正向效果，安泰銀則因僅溢價1.2％，預期股價將中性反應。

14日暫停交易的國票金及安泰銀今（15）日恢復交易，國票金開高上漲3.86％至16.15元，早盤維持逾2.8％漲幅。而安泰銀因併購傳聞提前反應，股價12日觸及17.35元的逾5年8個月高點，今日反開低下跌2.94％至16.5元，早盤跌逾2％，股價反應不同調。

國票金及安泰銀歷時超過1年磋商後，14日晚間宣布雙方董事會通過股份轉換案，國票金擬以每股約17.21元對價取得安泰銀全數股權、納為全資子公司，安泰銀每股普通股可換得9.46673元現金及國票金甲種特別股0.493344股，較13日收盤價溢價1.2％。

本次併購案總資金約337億元，國票金擬辦理現增發行普通股支應現金需求、預計籌資185.35億元，可轉換甲種特別股預定發行價格為每股15.7元、股息率3.85％。此案尚須提請國票金及安泰銀股東會議決通過，雙方預計12月2日召開股東臨時會議決。

由於國票金無實體銀行子公司，安泰銀成為全資子公司後，將維持既有獨立營運實體結構，目前暫無討論更名事宜。國票金並期待安泰銀員工能全數留任，承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障3年留任的工作權，並推出合理的獎勵留任方案。

投顧法人認為，國票金的票券及證券業務受惠央行降息，近2年獲利表現佳，2021年前三季自結稅後淨利30.67億元、年增達24.32％，每股盈餘1.06元。由於銀行端僅有剛開業不久的純網銀，合併安泰銀有利金控整體資產結構及規模，對營運應屬正向效益。

安泰銀為國內最後一家私募基金入主銀行，大股東隆力集團持股已逾10年，早已超過私募基金投資期限，故近年來積極尋求退場機會、屢次傳出合併消息。此次與國票金洽談合併，據悉已磋商超過1年才拍板敲定。

投顧法人指出，根據過往併購史，開發金以股價淨值比1.26倍向SAC併購萬泰銀，元大金以淨值比1.26倍的每股16.3元向凱雷併入大眾銀，日本新生銀行則以每股13元出售日盛金35.5％股權給富邦金。安泰銀目前淨值17.4元，此次併購價格位於預期區間。