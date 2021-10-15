有「酒國名花」之稱的女星凌威威先前因為疫情一度宣布重返酒店工作，上月她受訪透露靠原賣畫生意、補教業、通靈、美食節目直播工作讓她進帳大增，宣布「上岸」離開酒店。原以為可以開始過平靜日子的她，今(15日)又被媒體爆出遭男性朋友性騷擾，她氣不過告上法院，但對方不認，還反問她為何不一開始就報警。

凌威威（本名：謝伊琪、舊藝名：凌葳威）過去曾當選中國小姐第6名，敢言敢說的她過去曾涉足酒店圈，被封為「最年輕媽媽桑」，看過人生百態的她今年5月接受本報專訪，大爆某富少為了討好酒店妹，曾送上鑽戒和現金等大禮，等女方主動上門進飯店，竟發現富少準備了1、20個保險套。

凌威威今年初重操舊業回酒店上班，無奈遇到新冠肺炎本土案例增加，八大行業遭下令停止營業，讓她只好開始另謀出路，之後她兼差當通靈，詢問一個問題就可進帳10萬，但她強調只收有錢人的錢，「關聖帝君會告訴我對方的財力」，她本來有意離開台北繼續找工作，上月則宣布留在台北，又因其他工作收入穩定甚至超越酒店工作，讓她7月就決定離開酒店業。

據《三立新聞網》報導，凌威威今年6月經朋友介紹認識陳男，未料陳男藉口稱幫她搬東西，上門後卻不肯走，凌威威只好再求援兩位男性朋友，見3男在她家聊起來，凌威威索性回房睡覺，卻因冷氣不冷選擇裸睡，之後更發現陳男偷窺，讓她決定控告，凌威威更淚訴遭陳男在法院上羞辱，質問她為何不第一時間報警，「說我就是想讓他留在家裡，還問我幹嘛先去洗澡？」讓凌威威更火大，決心要用法律還她一個公道。

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