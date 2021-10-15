司法院林姓資訊人員因與他人有購票糾紛，竟利用職務之便，找出法官用來撰寫判決書的「文采」系統漏洞，調出售票業者的前案紀錄，被控妨害電腦使用罪。林男事後向檢方自首，司法院祕書長林輝煌也替他求情，指他「開發系統有功」，台北地檢署因此處分緩起訴，條件是支付公庫8萬元。

檢方調查，林男是公務人員高等考試三級考試資訊處理類科考試錄取人員，2018年2月間訓練期滿成績及格，派代司法院助理設計師，另於去年9月間調派代司法院資訊處設計師，負責三代民刑審判系統、司法文書編輯器「文采」等資訊相關業務。

林男去年1月間因購買演唱會門票問題，與盧姓售票業者有糾紛，聽聞盧某另涉及詐欺案，為了了解訴訟進度，竟利用職務之便，找出「文采」系統漏洞，使用司法院訊處的公務電腦修改參數，調出盧某的前案紀錄共201筆。

依法院規定，各法院除法官以外的人員因業務所需，必須查詢前案紀錄時應提出申請，經院長或授權人核准後，才能送交前案查詢人員查詢，林男的行為已違反「無故利用電腦系統漏洞入侵公務機關電腦罪」。

司法院去年第4季做例行性內部稽核，查出林男犯行後，林男隨即向檢方自首。檢察官認為他犯後態度良好，且無前科，另林輝煌也表示：「被告工作表現優異，協助開發多項系統有功，態度認真負責，為司法院資訊業務貢獻良多，建請給予緩起訴處分」，因此以支付公庫8萬元為條件，處分林男緩起訴。