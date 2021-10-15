高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重大火，火勢蔓延整棟大樓，引起台中市議會市議員的重視！市議員黃守達、羅廷瑋於今天定期會中提議，要求市府都發局應提出中市複合式大樓的專案報告；羅廷瑋說，針對50年以上的房子，及「千越大樓」1979年開始使用也是42歲高屋齡，屋況結構亦令人堪慮。

羅廷瑋表示，中西東南區有許多複合式老舊國宅例如永和國宅、富台新村，管委會沒有足夠經費管理，甚至是沒有管委會的維護，許多住戶囤積垃圾都發局無法開罰，老舊摩托車在社區堆積如山，無法處理都是社會隱憂，台中建物平均屋齡約30年，位處台中車站站前的中區，是全市屋齡最舊的地方。

羅廷瑋指出，動輒50年以上的房子，「千越大樓」1979年開始使用也是42歲高屋齡，屋況結構亦令人堪慮，類是城中城一樣的狀況，一樓有商場有網咖五樓有套房等；台中公園湖心亭旁「合作大樓」、「觀光大樓」也是我們關心的重點都需要我們去關注。

羅廷瑋要求消防局要配合都發局去協助老舊住宅消防知識推廣，消防實操必須演練，目前就消防局安排的消防助警器都僅能安裝在透天居多，若以城中城案例來看，這類型的高屋齡大樓也潛藏重大消防隱憂，消防局不能坐視不管，才能在不幸發生時用最快速度，發揮最大的效果，保護生命。