The Celtics will suspend guard Marcus Smart for Friday's preseason game vs. Miami due to breaching team rule sources tell @TheAthletic @Stadium. Smart and Celtics have discussed the matter resolved it and he was with the team on road trip in Orlando and now Miami. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14 2021

向來喜歡鬧事的「綠衫軍」塞爾提克後衛史馬特，這次又出問題了！根據《The Athletic》記者查拉尼亞15日爆料，史馬特因為先前沒有趕上球隊趕往奧蘭多的班機，將被塞爾提克處罰禁賽1場，也就代表他沒有辦法打16日塞爾提克客場出戰熱火的熱身賽。

史馬特先前並未隨著球隊飛往奧蘭多，也讓他缺席14日塞爾提克與魔術熱身賽，結果塞爾提克以102比103遭到魔術絕殺擊敗，不過史馬特目前已經跟隨塞爾提克前往邁阿密，雙方也進行溝通，結果就是換來史馬特禁賽1場的球隊處分。

不過史馬特在新球季熱身賽表現並不理想，目前打了兩場熱身賽，場均只有6.5分、4.5助攻與2.5籃板，投籃命中率更低到3成08，代表他根本還沒調整好自己狀態，如今隨著錯過班機遭到塞爾提克禁賽，看來他在新球季初期表現不可能太好。

塞爾提克新球季熱身賽狀況連連，不僅傑倫布朗感染新冠病毒缺席大部分熱身賽，能否趕上開幕戰仍有變數，荷福德也觸發聯盟健康與安全協議缺席，從湖人挖來的薛洛德也膝傷纏身，現在史馬特又鬧出錯過班機風波，塞爾提克恐怕還需更多時間調整。