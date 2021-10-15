中新社15日報導，針對捷克議會參議院外委會日前通過涉台決議，歡迎台灣多位部長訪問捷克，呼籲捷克和台灣深化交流合作等，中國駐捷克大使館發言人布拉格時間14日表示，注意到有關決議，對捷克議會參議院外委會持續炒作涉台問題，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，台灣問題純屬中國內政，涉及中國核心利益，不容任何外來干涉。世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。堅持一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，也是中國同捷克等世界各國發展友好關係的前提條件和政治基礎。中方對建交國同台灣開展民間經貿往來不持異議，但堅決反對建交國同台灣當局進行任何形式官方往來。

發言人強調，必須指出，中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。中國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

發言人表示，今年是中捷兩國建交72周年。72年來，兩國人民友誼不斷深化，互利合作成果豐碩。中國已成為捷克全球第二大、歐盟外第一大交易夥伴，未來合作前景更加廣闊。維護好、發展好中捷關係，符合雙方共同利益。希望捷方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，反對某些反華勢力的政治操弄，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，確保中捷戰略夥伴關係行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。