食品輸陸新規定。（食藥署提供）

各種食品分類。（食藥署提供）

林周義／台北報導

大陸今年4月發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球輸往大陸的食品、加工、貯存企業，明年起皆須向大陸海關總署申請註冊。食藥署前天接獲簡便申請管道通知，可協助其中包含肉製品、水產品、蛋、包餡面食（如鳳梨酥）等18類業者進行「包裹式註冊」，限10月底前完成，食藥署今呼籲業者22日前完成登錄，若未趕上，則需以個案方式處理。

食藥署食品組組長蔡淑貞表示，過去我方輸陸食品，只有肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩與燕窩製品4類需註冊，註冊方式為「企業申請註冊」，必須檢附5種文件，即主管機關推薦函、企業的名字和申請書、企業本身的檔案（如職業證照、國內合法設立的基本資料）、製造生產符合法規規定的聲明及衛福部審查報告。

大陸今年4月12日正式發布，「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，明年起，皆須向大陸海關總署申請註冊。蔡淑貞表示，陸方新制上路後，所有食品都需註冊，其中4類、14類食品都必須採「推薦註冊」（4類產品年底前仍可依原程序辦理），而非4類、14類的其他食品，則需採取「企業申請註冊」。

4類食品為肉與肉製品、水產品、乳品、燕窩；18類則是腸衣、蜂產品、蛋、油料、調味料、包餡麵食（如鳳梨酥）、堅果等。根據財政部2020年統計，當年度輸陸產品出口總值有321億元，其中4類產品為67億元、14類為121億元、其他食品則有133億元。

食藥署長吳秀梅說，食藥署前天接獲陸方通知可助4類、14類食品業者採取「包裹式註冊」，限本月底前完成，提醒業者務必於10月22日前至食藥署「輸中食品生產企業推薦註冊專區」完成填報，若趕不及，則需以個案方式辦理註冊。農委會國際處處長林家榮表示，業者如期完成填報，對未來產品輸陸較不會有影響，可維護農漁民和業者的權益。

為因應陸方新制，食藥署也協同農委會、經濟部、公協會將辦理7場說明會，第1場次訂於10月18日上午舉辦。目前食藥署官網也已設置「輸中食品生產企業推薦註冊專區」，提供業者統一填報，包含線上註冊申請、註冊申請流程、註冊填報範例、推薦註冊常見QA及諮詢窗口。