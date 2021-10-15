國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗（中）表示，若「刪Q」成功將送出200份雞排。（圖／取自楊植斗臉書）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於本月23日投票，陳為反制罷免13日起在選區內發起「100小時徒步行走」活動，引起關注。「戰鬥藍」成員之一的國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗宣布，只要成功「刪Q」他就會發放200份雞排，讓大家一起為「下架軟腳立委」慶祝。消息一出，獲得超過2000位網友按讚，大家都對罷免案「樂觀其成」。

楊植斗14日在臉書發文表示，他昨天在大安、文山區的交界處發放200份雞排，慶祝被爆有黑道背景的國策顧問黃承國下台。青年從政，對政治都懷有一份理想，總希望政壇能更清明一點，不適任的人就該下架。

楊植斗指出，當初揪出黃承國有黑道背景，並開記者會強力批判的，就是國會最近戰力最強的國民黨立委鄭麗文。鄭被行政院院長蘇貞昌痛罵「袂見笑」，然當初黃承國被點名有黑道背景時，黃也曾嗆鄭「背叛台灣價值」，種種行徑就和蘇像同一個模子印出來的。

話鋒一轉，楊植斗強調，不適任官員和民代就是該被民眾唾棄，故「刪Q」一戰，請台中選民一定要出來投下同意票，「將走沒幾步路就掰咖的軟腳立委下架」。若成功罷免陳柏為，他也將比照辦理，在大安區丶文山區各發雞排100份，邀請大家一起來慶祝；此外他也表示，願赴台中當地為罷免案助陣，待尋得好的時間、地點後會再公布。

此文獲得超過2000個讚，網友紛紛回應：「祝罷免案成功」、「戰鬥藍加油」、「年輕人加油，你們是國民黨的未來」、「如果罷免成功，全歸功於台中第二選區的市民！到那裡發雞排更有意義！」「要發雞排還有最後幾哩路要一起努力呢」、「這種立委一定要讓他下台」、「3Q自刪Q」。