彰化分署法拍70萬口罩每盒50入只要20元。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地檢署在雲林威丞公司扣押製作口罩機4台。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

有夠俗ㄟ！夠法務部行政執行署彰化分署在10月13日辦理彰化地檢署所委託就所偵查中防疫案件，扣押口罩機4台，成功以167萬元拍出。將持續在10月16日、23日及11月2日進行3場法拍70萬口罩，每盒50入20元，現場每人限購5盒。

去年9月29日彰化地檢署會同警方、調查局，共同查獲臺中口罩製造商釩泰委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩，觸犯藥事法罪嫌，在雲林威丞公司扣押製作口罩機4台及業經完工尚未出售的口罩近70萬個。但為避免所扣押的口罩機及口罩價值有所減損，由彰化分署就上述扣押物進行變價程序。

4台口罩機已於10月13日在丞威公司雲林廠房2樓進行公開拍賣程序，並由某生物科技有限公司以高於底價的167萬元得標。

非醫療用的口罩部分，第1場變賣活動將於10月16日（星期六）上午7時至10時，在彰化縣立體育場前紅磚區廣場變賣。第2場變賣活動則於10月23日（星期六）上午9時至12時，在竹山文化園區內（南投縣竹山鎮建國路742號）變賣。第3場則是在11月2日（星期二）上午9時30分，在彰化分署機關所在（彰化市中山路2段349號）前的廣場，藉由彰化分署的123聯合拍賣進行公開變賣。

彰化分署表示，在前2場變賣場合中將準備500盒（每盒50片，共2萬5千片）的口罩進行現場變賣，在第3場（彰化分署前的123聯合拍賣）變賣活動，則將準備5000盒進行變賣。

據製造這次變賣口罩的丞威公司表示，公司是專業製造口造大廠，在去年9月間申請製造醫療用口罩，不諳法律規定，在衛福部許可尚未下來時，提前製作被查扣。今年5月間已正式獲得衛福部製作醫療用口罩的許可，公司所製同型號，已取得醫療用許可的口罩，市場上的價格為每盒（50片裝）150元，平均每片口罩3元。這次優惠變賣活動，平均每片才0.4元。