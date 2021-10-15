首屆保時捷虛擬路跑（Porsche Virtual Run）為Make-A-Wish基金會募捐200000歐元。今年9月17日至10月3日期間，全球2300多名保時捷員工穿上運動鞋、為愛心齊跑，累積總共67559公里。保時捷總公司最初設定每人每跑1公里便捐贈50分歐元，不過看到大家踴躍參與，最終決定將額度提高到每公里3歐元。保時捷舉辦此活動的最大目的為協助Make-A-Wish基金會能實現更多重症兒童、青少年和年輕人的夢想，而很快地第一批病友們便能體驗到了屬於自己的特殊幸福時刻。

「保時捷身為一間打造性能跑車的公司，社會責任亦是我們品牌的核心價值，因此我們希望可以透過虛擬路跑，為因病所苦、正在為生命奮鬥的孩童及其家人們齊力奮鬥，而我們也真的達成了！」保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示：「超過35個市場響應此路跑，無論在台灣、瑞士、還是澳洲，保時捷同事們從病童的願望中找到了滿滿的動力。我們在路跑中也看到了大家的付出，展現了真正的體育家精神及對於社會大眾的責任感。」

因疫情肆虐全球，今年保時捷以虛擬路跑的嶄新形式，取代過去於保時捷總公司舉辦的6小時慈善路跑活動。這次保時捷員工有機會在三個傳奇賽道上共同為慈善邁步：利曼賽道（全長13.626公里）、紐柏林北環賽道（全長20.83公里）或Targa Florio賽道（全長72公里）。亦有許多參與者在社交媒體上分享了他們跑步的喜悅，有些甚至包括了壯觀的自然風景。澳洲保時捷團隊表現特別突出，將居家隔離的情況轉化為在社交平台一起跑步的契機。