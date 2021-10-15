高雄鹽埕區「城中城」大樓昨發生大火，導致46人喪命、41人輕重傷，綠委邱議瑩竟第一時間在臉書發文挺陳柏惟，因而惹議，後邱議瑩趕緊刪文道歉。對此，國民黨台北市議員羅智強批評差勁，更直言邱議瑩這種態度，正反映長期執政的民進黨，對高雄的漫不經心，凡事先推諉卸責。

高雄發生城中城大火，民進黨立委邱議瑩此時臉書發文挺基進黨立委陳柏惟，引發爭議後，邱議瑩刪文道歉。（圖為中時資料照）

羅智強今（15日）在臉書指出，自己昨日指出，氣爆、大火，8年間兩起重大事故都發生在民進黨執政下的高雄，並非巧合，長期執政的腐敗，官官相護，全無問責機制，才是悲劇再次發生的禍因。

對於城中城大火悲劇，羅智強稱，是1995年台中衛爾康西餐廳大火64死後，單一建築物死傷最慘重的火警災難，也是高雄有史以來死亡人數最多的火災；羅直言，衛爾康西餐廳大火，當時的國民黨主席、總統李登輝向全民道歉，時任台中市長林柏榕遭監察院彈劾休職半年，任滿後淡出政壇，台中市也易主被民進黨的張溫鷹拿下。

羅智強批評，民進黨長年盤據高雄，城中城公安問題已是沉痾，市府長期管理不善，忽略老舊建築消防安全問題，放任商用建築當作住宅嚴重違規，導致慘劇，難辭其咎！羅智強感嘆，「城中城大火，邱議瑩挺陳柏惟，如此差勁，但你奈我何」？

邱議瑩對遭批評城中城大樓發生大火，自己在臉書發文挺陳柏惟一事，昨在臉書道歉，稱因為該圖文為辦公室小編已經製作完成並排程時間，一時不察忘記將原來的排程取消所致。