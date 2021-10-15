微軟周四宣布，由於中國持續擴大網路審查，微軟將關閉其中國版的領英（LinkedIn）社群平台。

領英是美國最後一個還在中國經營的主要社群網站。由於中國實施嚴格的內容審查規定，推特和臉書等社群平台和網站在中國都被封鎖了逾十年，而谷歌也在2010年決定關閉中國業務。

微軟表示，由於「在中國面臨更具挑戰性的營運環境以及更高的法遵要求」，公司將關閉領英平台，但微軟將在中國推出另一個沒有領英社交媒體功能的求職網站。

據《華爾街日報》周四報導，中國互聯網監管機關在今年3月要求領英進一步調整內容，並給予該平台為期30日的改進期限。

上個月領英即以個人資料包含「禁止內容」為由，屏蔽了數位駐中國的美國記者。此外，近幾個月來中國版領英亦屏蔽了數名學者和研究人員的資料。

微軟2014年在中國推出功能有限的領英社群媒體，以遵守該國較為嚴格的網路法規。該公司將在中國新推出的網站名為InJobs，但不開放社交性的發文，也不開放用戶分享內容。

根據產業研究公司Statista所作的調查，中國是領英的第三大市場。今年7月微軟執行長納德拉表示，領英的年營收約為100億美元。