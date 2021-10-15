桃園市藍姓男子經營口罩工廠，不顧疫情嚴重，衛福部要徵用時，簽切結書說只生產工業口罩。卻私下高價販售口罩，更從每片5.8元一路漲到14元，獲利2095萬元。檢方痛批大發國難財，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條起訴，請法院科有期徒刑4年，併科罰金400萬元

檢方指出，行政院2020年1月31日公告，一般醫用口罩及外科手術口罩，為生活必須用品。衛福部也在同年3月10日公告一般醫用口罩、外科手術口罩、N95為防疫物資，每片醫用口罩為5元。

而藍的公司原本領有醫用、醫用活性碳口罩許可證號，不過早已到期。檢方發現，衛福部曾在2020年2月13日徵用口罩時，藍拒絕政府徵用，還說只有生產一般工業口罩，並簽下切結書，卻私下以每片12至16元轉賣給民眾。

有證人供稱，口罩剛買時每片5.8元，然後越賣越貴，調漲到8、12、14元。藍還強調效果等同醫用，但是不能說。

此外衛生局人員曾在2020年2月20日前往稽查，卻遭拒絕進入，同年5月19警方前往搜索，查扣扣得38萬590片口罩，口罩包裝盒154個、醫療口罩靜電濾材111箱等證物。並根據帳冊，發現獲利2095萬5310元。

檢方認為，藍趁疫情大發國難財，且在證據彰明情況下，還飾詞巧辯，推諉卸責，執詞濫陳，無凜刑責，請科有期徒刑4年，併科罰金400萬元，俾懲劣行，並警世人。