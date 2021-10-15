現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業於台北三創生活園區舉辦The All-New Tucson L新車預賞會，並正式展開預接單銷售，預售兩等級分別為GLT-A預售價99.9萬元、GLT-B預售價108.9萬元。

南陽表示，Tucson自2004年問世後歷經三代車型演進，全球銷售突破700萬輛，為現代汽車史上最暢銷Compact SUV車款。在國內，Tucson亦曾創下首款柴油動力SUV連續五個月銷售破千台紀錄，及年度2.0升休旅銷售冠軍榮耀，並獲得真正歐洲開發、紐柏林賽道調校的跑旅美名。

南陽指出，全新第四代導入的The All New Tucson L帶來車名新義，依照原廠設計概念賦予「Lead前瞻科技」、「Luxury豪華舒適」、 「Large大器車格」，全面超前之姿挑戰國產中大型休旅主戰場。

南陽表示，Tucson L盡顯品牌「Sensuous Sportiness」設計語彙的感動與動感元素，彷若「VISION T」概念車前衛出世，根據集團副總裁SangYup Lee的說明：為了設計出有別於以往的車款，透過採用數位科技而不是傳統手繪來模擬出線條、表面、角度以及形狀，創造出前所未有且大膽美學。此運用數位科技的參數化動感設計手法，創造出世人驚豔的大膽身型線條，隱藏式LED日行燈組、LED頭燈相容氣壩造型以及充滿動感肌理Z車身線條，乃至於豪華車款擅用的貫穿式車尾設計，都讓Tucson L視覺張力強烈深刻。

Tucson L車艙首見品牌新世代的人因數位思考，出自大自然奇景飛瀑式設計思維，帶出最開闊平整化的駕駛視野與介面，首度出現的10.25吋開放式數位儀表、無直流風機艙空調模式、SBW電子線傳排檔與天橋式鞍座，讓駕駛體驗更舒適、更豪華、更未來感受。The All-New Tucson L以全新第三代N-Platform平台打造，受惠新平台尺碼放大，底盤軸距加長至2755mm，全面超越同級休旅，造就家庭休旅至關重要的大乘座空間和大行李廂空間。

同樣超前的還有全新New-Level 2 ADAS主被動安全科技面，以品牌Hyundai SmartSense主動科技基礎，多項領先部署，例如LFA 全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車路口煞停輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、ROA後座乘員未下車警示和SEW安全下車輔助皆為標配。